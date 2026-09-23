Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLUE) 2.5"
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLUE) 2.5"
2.5" Внешний бокс Agestar 3UBCP3 предназначен для установки SSD- и HDD-накопителей для последующего их использования в качестве переносных устройств для работы с файлами. Подключение диска осуществляется при помощи внутреннего интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 ГБ/с, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 для питания и соединения с ПК обеспечит высокую скорость обработки данных. Внешний бокс Agestar 3UBCP3 выполнен в корпусе из полупрозрачного пластика. Благодаря этому конструкция отличается не только легкостью установки накопителя, но и прочностью, надежно защищая диск от различных механических повреждений. Также данная модель имеет малый вес, что вкупе с компактными размерами позволяет легко брать корпус с собой. Внешний бокс отличается универсальностью и полностью совместим с различными версиями ОС Windows и Mac. Комплект поставки включает в себя кабель для подключения к ПК.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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