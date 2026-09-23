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Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)

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Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 1
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 2
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 3
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 4
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 5
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 6
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 7
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 8
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 9
Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 1
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 2
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 3
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 4
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 5
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 6
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 7
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 8
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 9
  • Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625895
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
99x314x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, Flex-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х19
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
99x314x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, Flex-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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