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Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) купить с доставкой в Москве
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Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)

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Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) - фото 1
Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) - фото 1
  • Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
4 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x450x380
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
розовый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х35
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)

Корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A позволяет собрать рабочий или игровой ПК. Модель типоразмера Mid-Tower выполнена в комбинации черного и белого цветов. Окно из закаленного стекла делает видимыми внутренние компоненты, что упрощает обслуживание. Корпус совместим с платами формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и предусматривает вертикальную установку компонента. В нем отсутствует встроенный блок питания: корпус совместим с форматом ATX. Расположение блока в нижней части внутреннего пространства улучшает циркуляцию воздуха и создает эффективное охлаждение. 1STPLAYER FIREROSE F3-A оснащен 4 отсеками для жестких дисков ? по 2 для формата 3.5 и 2.5. Благодаря 7 слотам расширения можно установить видеокарту длиной 305 мм или дополнительное оборудование. Внутри размещены 4 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Дополнительно можно установить 2 верхних и 3 фронтальных вентилятора такого же размера.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x450x380
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
305
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
розовый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A позволяет собрать рабочий или игровой ПК. Модель типоразмера Mid-Tower выполнена в комбинации черного и белого цветов. Окно из закаленного стекла делает видимыми внутренние компоненты, что упрощает обслуживание. Корпус совместим с платами формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и предусматривает вертикальную установку компонента. В нем отсутствует встроенный блок питания: корпус совместим с форматом ATX. Расположение блока в нижней части внутреннего пространства улучшает циркуляцию воздуха и создает эффективное охлаждение. 1STPLAYER FIREROSE F3-A оснащен 4 отсеками для жестких дисков ? по 2 для формата 3.5 и 2.5. Благодаря 7 слотам расширения можно установить видеокарту длиной 305 мм или дополнительное оборудование. Внутри размещены 4 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Дополнительно можно установить 2 верхних и 3 фронтальных вентилятора такого же размера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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