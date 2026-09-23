Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
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Характеристики
Описание товара Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A позволяет собрать рабочий или игровой ПК. Модель типоразмера Mid-Tower выполнена в комбинации черного и белого цветов. Окно из закаленного стекла делает видимыми внутренние компоненты, что упрощает обслуживание. Корпус совместим с платами формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и предусматривает вертикальную установку компонента. В нем отсутствует встроенный блок питания: корпус совместим с форматом ATX. Расположение блока в нижней части внутреннего пространства улучшает циркуляцию воздуха и создает эффективное охлаждение. 1STPLAYER FIREROSE F3-A оснащен 4 отсеками для жестких дисков ? по 2 для формата 3.5 и 2.5. Благодаря 7 слотам расширения можно установить видеокарту длиной 305 мм или дополнительное оборудование. Внутри размещены 4 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Дополнительно можно установить 2 верхних и 3 фронтальных вентилятора такого же размера.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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