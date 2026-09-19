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Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black

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Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black - фото 1
Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black - фото 1
  • Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477953
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185x370x355
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black

Серия BA-202 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate BA-202 (EX284024RUS) Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185x370x355
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BA-202 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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