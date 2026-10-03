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Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000)

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Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 1
Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 2
Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 3
Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 1
  • Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 2
  • Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 3
  • Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 970 руб.  2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635487
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
184x351x359 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
245
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Power, USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х22
Вес, кг.
2.76

Описание товара Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000)

Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки вашего компактного ПК. Выполнен в элегантном черном цвете, корпус гармонично впишется в любой интерьер. Его вес составляет 5 кг, что делает конструкцию устойчивой, но при этом достаточно легкой для перемещения. Благодаря окну на боковой стенке, вы можете любоваться внутренним устройством системы и демонстрировать оригинальные компоненты и подсветку. Корпус имеет четыре слота расширения, позволяющие установить необходимые комплектующие и обеспечить их надежное закрепление. Типоразмер Mini Tower идеально подойдет для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для производительности. Корпус ACD сочетает в себе удобство, стильный дизайн и отличные возможности для персонализации.

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
184x351x359 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
245
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Power, USB 2.0
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки вашего компактного ПК. Выполнен в элегантном черном цвете, корпус гармонично впишется в любой интерьер. Его вес составляет 5 кг, что делает конструкцию устойчивой, но при этом достаточно легкой для перемещения. Благодаря окну на боковой стенке, вы можете любоваться внутренним устройством системы и демонстрировать оригинальные компоненты и подсветку. Корпус имеет четыре слота расширения, позволяющие установить необходимые комплектующие и обеспечить их надежное закрепление. Типоразмер Mini Tower идеально подойдет для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для производительности. Корпус ACD сочетает в себе удобство, стильный дизайн и отличные возможности для персонализации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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