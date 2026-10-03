Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635412
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185х370х370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS)
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185х370х370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Верхнее, С вентилятором
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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