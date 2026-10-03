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Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS)

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Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 1
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 2
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 3
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 4
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 5
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 6
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 7
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 8
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 9
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 10
Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 6
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 7
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 8
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 9
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 10
  • Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635412
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185х370х370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185х370х370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate BA-204U-AA400 (БП AA400) черный (EX284037RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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