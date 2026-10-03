Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS)
Корпус ExeGate представляет собой универсальное решение для сборки компьютера, выполненное в формате Midi-Tower. Этот корпус сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Он изготовлен из прочной стали и доступен в цветах: серебристый и черный, что позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. С особенностями верхнего расположения блока питания, корпус ExeGate обеспечивает удобный доступ к компонентам и оптимальное охлаждение. Он поддерживает установку материнских плат форм-факторов ATX и mATX, что делает его подходящим для широкого круга конфигураций. Корпус имеет продуманную компоновку внутренних отсеков: доступен один отсек для 2,5-дюймовых устройств и пять отсеков для 3,5-дюймовых накопителей. Это позволяет организовать достаточное пространство для хранения данных. ExeGate готов принять видеокарты длиной до 240 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера, который можно установить в этот корпус, составляет 145 мм. Корпус также оборудован семью слотами расширения, предоставляя свободу для установки дополнительных карт и устройств. Хотя данная модель не имеет окна на боковой стенке, она обеспечивает надежность и безопасность внутренних компонентов. С весом в 3 кг, корпус ExeGate является легким и практичным вариантом для сборки производительного и надежного ПК.
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