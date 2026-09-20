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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C

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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 1
Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 2
Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
  • Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 1
  • Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 2
  • Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540293
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
106.5x35x9
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
122

Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C

Интерфейс USB3.2 Gen2 к PCIe, максимальная скорость передачи данных до 10 Гб/с. Поддержка двухканального протокола, подходящего для 2242/2260/2280 M-key. NVME SSD; B & M key NVME SSD; или B & M key SATA SSD* Порт типа C. легко подключается без направления. Алюминиевый корпус способствует рассеиванию тепла SSD. Лаконичный тонкий дизайн, удобный для переноски. Источник питания: USB-шина-питание



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус SSD AgeStar 31UBVS6C




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
106.5x35x9
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейс USB3.2 Gen2 к PCIe, максимальная скорость передачи данных до 10 Гб/с. Поддержка двухканального протокола, подходящего для 2242/2260/2280 M-key. NVME SSD; B & M key NVME SSD; или B & M key SATA SSD* Порт типа C. легко подключается без направления. Алюминиевый корпус способствует рассеиванию тепла SSD. Лаконичный тонкий дизайн, удобный для переноски. Источник питания: USB-шина-питание


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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