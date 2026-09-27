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Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS

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Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 2
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 3
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 4
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 5
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 6
Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 5
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 6
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591137
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х21
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS

Корпус ExeGate Mini-Tower – это компактное и функциональное решение для сборки компьютера в ограниченном пространстве. Созданный из прочной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность, сохраняя при этом стильный черный дизайн. Продуманный до мелочей, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 140 мм и видеокарты длиной до 220 мм, что делает его подходящим для мощных систем начального и среднего уровня. Удобное верхнее расположение блока питания способствует более эффективной организации пространства внутри корпуса. Внутри предусмотрены 4 слота расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Для хранения данных предусмотрены три отсека для 3,5-дюймовых устройств и один для 2,5-дюймового носителя, а также дополнительный отсек для установки 5,25-дюймового устройства, который позволит пользователю установить, например, оптический привод. Корпус ExeGate совместим с материнскими платами формата mATX, обеспечивая тем самым широкую совместимость и возможность модернизации в будущем. С весом всего 4,3 кг, этот корпус является легким, что облегчает его транспортировку и установку. Превосходный выбор как для домашних, так и для офисных решений, корпус ExeGate сочетает в себе функциональность и стильный внешний вид.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate Mini-Tower – это компактное и функциональное решение для сборки компьютера в ограниченном пространстве. Созданный из прочной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность, сохраняя при этом стильный черный дизайн. Продуманный до мелочей, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 140 мм и видеокарты длиной до 220 мм, что делает его подходящим для мощных систем начального и среднего уровня. Удобное верхнее расположение блока питания способствует более эффективной организации пространства внутри корпуса. Внутри предусмотрены 4 слота расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Для хранения данных предусмотрены три отсека для 3,5-дюймовых устройств и один для 2,5-дюймового носителя, а также дополнительный отсек для установки 5,25-дюймового устройства, который позволит пользователю установить, например, оптический привод. Корпус ExeGate совместим с материнскими платами формата mATX, обеспечивая тем самым широкую совместимость и возможность модернизации в будущем. С весом всего 4,3 кг, этот корпус является легким, что облегчает его транспортировку и установку. Превосходный выбор как для домашних, так и для офисных решений, корпус ExeGate сочетает в себе функциональность и стильный внешний вид.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Доставка
Отзывы


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