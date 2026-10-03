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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS)

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Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625840
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x420
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х30
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS)

Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283234RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x420
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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