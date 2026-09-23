Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
В наличии
Код товара: 625469
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х20
Вес, г.
610
Описание товара Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный