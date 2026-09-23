Top.Mail.Ru
Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - фото 1
Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - фото 1
  • Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х20
Вес, г.
610

Описание товара Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный

M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...