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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739042
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1х120
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х24
Вес, кг.
2.6

Описание товара Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER

Корпус Defender Apex Metal XL Black — это продуманное решение для сборки надёжного и производительного персонального компьютера. Модель выполнена в классическом формате Midi-Tower и поддерживает установку материнских плат стандарта ATX, mATX и Mini-ITX, что открывает широкий простор для конфигураций разного уровня сложности. Благодаря использованию стали и ABS-пластика, конструкция отличается жёсткостью и долговечностью, а толщина стенок в 0,65 миллиметра обеспечивает дополнительную защиту внутренних компонентов от вибраций и механических воздействий. Особого внимания заслуживает сплошная лицевая панель, которая придаёт устройству строгий и лаконичный облик. Такое решение не только улучшает внешнюю эстетику, но и способствует снижению уровня шума, создавая более комфортную рабочую среду. Внутреннее пространство организовано с учётом современных требований к компоновке. Для хранения данных предусмотрены два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для жёсткого диска формата 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает доступ к ним и не мешает прокладке кабелей. Семь слотов расширения позволяют устанавливать несколько дополнительных плат, включая мощные графические ускорители. Максимальная длина видеокарты составляет 270 миллиметров, что даёт возможность использовать большинство производительных решений среднего и высокого сегмента. Для процессорного кулера предусмотрено место высотой до 160 миллиметров, а значит, вы без труда сможете установить эффективную систему воздушного охлаждения. Продуманная система вентиляции заслуживает отдельного упоминания. Хотя в комплекте поставки вентиляторы отсутствуют, корпус полностью готов к их установке. На задней панели предусмотрено посадочное место для вентилятора типоразмера 120 миллиметров. Кроме того, конструкция поддерживает монтаж системы жидкостного охлаждения на задней панели с соответствующим размером 120 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать воздушные потоки внутри корпуса, добиваясь оптимального температурного режима даже при высоких нагрузках. Блок питания в данную модель не входит и приобретается отдельно. Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора ATX с верхним расположением. Такая компоновка традиционна и проверена временем, она обеспечивает удобный доступ к разъёмам и упрощает процесс сборки. На лицевой панели вы найдёте все необходимые интерфейсы для подключения периферии: два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и стандартный аудиовыход. Этого набора достаточно для комфортного подключения наушников, микрофона и внешних накопителей.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 415 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
270
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1х120
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Defender Apex Metal XL Black — это продуманное решение для сборки надёжного и производительного персонального компьютера. Модель выполнена в классическом формате Midi-Tower и поддерживает установку материнских плат стандарта ATX, mATX и Mini-ITX, что открывает широкий простор для конфигураций разного уровня сложности. Благодаря использованию стали и ABS-пластика, конструкция отличается жёсткостью и долговечностью, а толщина стенок в 0,65 миллиметра обеспечивает дополнительную защиту внутренних компонентов от вибраций и механических воздействий. Особого внимания заслуживает сплошная лицевая панель, которая придаёт устройству строгий и лаконичный облик. Такое решение не только улучшает внешнюю эстетику, но и способствует снижению уровня шума, создавая более комфортную рабочую среду. Внутреннее пространство организовано с учётом современных требований к компоновке. Для хранения данных предусмотрены два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для жёсткого диска формата 3,5 дюйма. Размещение накопителей выполнено поперечным способом, что упрощает доступ к ним и не мешает прокладке кабелей. Семь слотов расширения позволяют устанавливать несколько дополнительных плат, включая мощные графические ускорители. Максимальная длина видеокарты составляет 270 миллиметров, что даёт возможность использовать большинство производительных решений среднего и высокого сегмента. Для процессорного кулера предусмотрено место высотой до 160 миллиметров, а значит, вы без труда сможете установить эффективную систему воздушного охлаждения. Продуманная система вентиляции заслуживает отдельного упоминания. Хотя в комплекте поставки вентиляторы отсутствуют, корпус полностью готов к их установке. На задней панели предусмотрено посадочное место для вентилятора типоразмера 120 миллиметров. Кроме того, конструкция поддерживает монтаж системы жидкостного охлаждения на задней панели с соответствующим размером 120 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать воздушные потоки внутри корпуса, добиваясь оптимального температурного режима даже при высоких нагрузках. Блок питания в данную модель не входит и приобретается отдельно. Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора ATX с верхним расположением. Такая компоновка традиционна и проверена временем, она обеспечивает удобный доступ к разъёмам и упрощает процесс сборки. На лицевой панели вы найдёте все необходимые интерфейсы для подключения периферии: два порта USB 2.0, один порт USB 3.0 и стандартный аудиовыход. Этого набора достаточно для комфортного подключения наушников, микрофона и внешних накопителей.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Корпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB1.1+3.0+Type-C+audio черный 25032 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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