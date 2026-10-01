Корпус Accord A-300 черный (ACC A-300)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
В наличии
Код товара: 619336
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
207x412x347
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack (аудио) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Корпус Accord A-300 черный (ACC A-300)
Корпус Accord A-300 - это черный компьютерный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет форм-фактор Midi-Tower и оснащен четырьмя вентиляторами размером 120 мм для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус представляет собой функциональное и практичное решение для сборки персонального компьютера.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
207x412x347
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
290
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, 3.5 мм jack (аудио) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Корпус Accord A-300 - это черный компьютерный корпус формата ATX без блока питания. Он имеет форм-фактор Midi-Tower и оснащен четырьмя вентиляторами размером 120 мм для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус представляет собой функциональное и практичное решение для сборки персонального компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Accord A-300 черный (ACC A-300) - по цене 2170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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