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Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL купить с доставкой в Москве
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Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL

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Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 1
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 2
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 3
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 4
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 5
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 6
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 7
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 8
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 9
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 10
Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 1
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 2
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 3
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 4
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 5
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 6
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 7
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 8
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 9
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 10
  • Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739040
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 ? 385,4 ? 314,8 мм
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 ? 120 мм — на передней панели
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х19
Вес, кг.
3.15

Описание товара Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL

Корпус AeroCool в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки компьютера без лишних габаритов. Чёрный корпус выполнен из пластика, стекла и стали, а боковое окно позволяет рассмотреть внутренние компоненты и RGB-подсветку. Модель поддерживает материнские платы форматов mATX и mini-ITX. Внутри предусмотрено место для накопителей: четыре отсека 2,5" и два отсека 3,5". Максимальная длина видеокарты — 260 мм, а высота процессорного кулера — до 156 мм, поэтому при выборе комплектующих важно учитывать эти ограничения. Верхнее расположение блока питания упрощает компоновку внутреннего пространства. Вес корпуса составляет 4,5 кг — его удобно перемещать и устанавливать.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 ? 385,4 ? 314,8 мм
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 ? 120 мм — на передней панели
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки компьютера без лишних габаритов. Чёрный корпус выполнен из пластика, стекла и стали, а боковое окно позволяет рассмотреть внутренние компоненты и RGB-подсветку. Модель поддерживает материнские платы форматов mATX и mini-ITX. Внутри предусмотрено место для накопителей: четыре отсека 2,5" и два отсека 3,5". Максимальная длина видеокарты — 260 мм, а высота процессорного кулера — до 156 мм, поэтому при выборе комплектующих важно учитывать эти ограничения. Верхнее расположение блока питания упрощает компоновку внутреннего пространства. Вес корпуса составляет 4,5 кг — его удобно перемещать и устанавливать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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