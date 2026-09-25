Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL
Корпус AeroCool в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки компьютера без лишних габаритов. Чёрный корпус выполнен из пластика, стекла и стали, а боковое окно позволяет рассмотреть внутренние компоненты и RGB-подсветку. Модель поддерживает материнские платы форматов mATX и mini-ITX. Внутри предусмотрено место для накопителей: четыре отсека 2,5" и два отсека 3,5". Максимальная длина видеокарты — 260 мм, а высота процессорного кулера — до 156 мм, поэтому при выборе комплектующих важно учитывать эти ограничения. Верхнее расположение блока питания упрощает компоновку внутреннего пространства. Вес корпуса составляет 4,5 кг — его удобно перемещать и устанавливать.
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Отзывы о товаре Корпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 предустановлен) черный с окном EVO Mini-G-BK-v1 4711099472352 AEROCOOL