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Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B)

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Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 1
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 2
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 3
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 4
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 5
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 6
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 7
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 8
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 9
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 10
Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 1
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 2
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 3
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 4
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 5
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 6
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 7
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 8
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 9
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 10
  • Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714888
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
197x353x340 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х24
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B)

Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания компактной, но мощной системы. Он выполнен в черном цвете, совмещает в себе современный дизайн и продуманные инженерные решения. Типоразмер Mini-Tower позволяет разместить его в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом производительностью. Для оптимального охлаждения внутри корпуса установлены 2 встроенных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному теплоотводу. Корпус имеет боковое окно из стекла, что позволяет любоваться компонентами вашей системы, добавляя визуальный акцент на эстетическую составляющую вашей техники. Он рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX и поддерживает до 4 слотов расширения, что позволяет пользователю модернизировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Максимальная высота процессорного кулера составляет 157 мм, а длина видеокарты — до 240 мм, что достаточно для установки большинства современных комплектующих. Корпус выполнен из качественных материалов — стали, пластика и стекла, что гарантирует как прочность, так и современный внешний вид устройства. Он поддерживает установку двух 2,5-дюймовых и одного 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточную гибкость в плане хранения данных. Отличительной чертой корпуса Formula является верхнее размещение блока питания, что освобождает дополнительное пространство внутри корпуса, однако сам блок питания не включен в комплект поставки, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую модель в соответствии с личными предпочтениями. Корпус не оснащен встроенным кард-ридером, акцентируя внимание на его минималистичном и современном дизайне, подходящем для пользователей, стремящихся к простоте и эффективности. Formula — надежный и стильный вариант для сборки производительного компьютера, который подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
197x353x340 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 2.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания компактной, но мощной системы. Он выполнен в черном цвете, совмещает в себе современный дизайн и продуманные инженерные решения. Типоразмер Mini-Tower позволяет разместить его в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом производительностью. Для оптимального охлаждения внутри корпуса установлены 2 встроенных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному теплоотводу. Корпус имеет боковое окно из стекла, что позволяет любоваться компонентами вашей системы, добавляя визуальный акцент на эстетическую составляющую вашей техники. Он рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX и поддерживает до 4 слотов расширения, что позволяет пользователю модернизировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Максимальная высота процессорного кулера составляет 157 мм, а длина видеокарты — до 240 мм, что достаточно для установки большинства современных комплектующих. Корпус выполнен из качественных материалов — стали, пластика и стекла, что гарантирует как прочность, так и современный внешний вид устройства. Он поддерживает установку двух 2,5-дюймовых и одного 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточную гибкость в плане хранения данных. Отличительной чертой корпуса Formula является верхнее размещение блока питания, что освобождает дополнительное пространство внутри корпуса, однако сам блок питания не включен в комплект поставки, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую модель в соответствии с личными предпочтениями. Корпус не оснащен встроенным кард-ридером, акцентируя внимание на его минималистичном и современном дизайне, подходящем для пользователей, стремящихся к простоте и эффективности. Formula — надежный и стильный вариант для сборки производительного компьютера, который подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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