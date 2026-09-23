Корпус MiniTower FORMULA EVO Mini-G-BK-v1 (4711099472352)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус MiniTower FORMULA EVO Mini-G-BK-v1 (4711099472352)
Корпус AeroCool Evo Mini [EVO Mini-G-BK-v1] черного цвета украшен многоцветной подсветкой на передней панели и оснащен боковым окном из закаленного стекла. Подсвечивается и задний 120-миллиметровый вентилятор. Размещенная на стыке фронтальной и верхней стенок панель ввода/вывода удобна в использовании при установке компьютера на полу или столе. Корпус AeroCool Evo Mini [EVO Mini-G-BK-v1] соответствует типоразмеру Mini-Tower и рассчитан на сборку компактного офисного или домашнего ПК. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая высота кулера процессора составляет 156 мм. Длина совместимых видеоадаптеров ограничена 260 мм. Корпус рассчитан на установку пары дополнительных фронтальных вентиляторов. Предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения. В корпусе реализованы 4 горизонтальных слота расширения. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшает организацию внутреннего пространства системного блока. В комплектацию корпуса не входит источник питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX.
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