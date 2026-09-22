Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)
Корпус ACD – это идеальное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, он гармонично впишется в интерьер любого помещения. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика и стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность конструкции. Благодаря форм-факторам mini-ITX и mATX, корпус ACD совместим с широким спектром материнских плат, что позволяет создавать системы для различных задач, от офиса до мультимедийного центра. Компактный типоразмер Mini-Tower делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом функциональностью. С корпусом ACD у вас есть возможность установить видеокарты длиной до 250 мм, этого вполне достаточно для современных решений среднего класса. Максимальная высота процессорного кулера до 160 мм обеспечивает вместимость для эффективных систем охлаждения. К вашим услугам четыре слота расширения, что позволяет значительно расширить функциональные возможности системы. Внутри корпуса предусмотрены два отсека формата 2,5" и один отсек формата 3,5" для установки накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации хранения данных. Расположение блока питания в верхней части корпуса помогает оптимизировать пространство и улучшить циркуляцию воздуха внутри. Бренд ACD, зарекомендовавший себя на рынке, гарантирует высокое качество и продуманный дизайн каждой детали. Будь то игровая или рабочая станция, корпус ACD окажется надежным и стильным выбором для вашего проекта.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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