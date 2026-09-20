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Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 купить с доставкой в Москве
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Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32

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Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 1
Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 2
Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 3
Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 1
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 2
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 3
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538865
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x365x360
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32

Корпус Foxline — это компактное решение формата Mini-Tower, идеально подходящее для создания надежной системы начального или среднего уровня. В черном корпусе сочетаются элегантный дизайн и функциональность. Изготовленный из пластика и стали, он обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поставляется с установленным блоком питания верхнего размещения, что упрощает сборку и минимизирует количество дополнительных компонентов. Поддержка форматов материнских плат mini-ITX и mATX делает его универсальным выбором для различных сборок. Несмотря на свою компактность, корпус предлагает достаточно места для установки необходимых компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 145 мм, а длина видеокарты может достигать до 260 мм, что позволяет установить современные компоненты без особых затруднений. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека 3,5 дюйма и один отсек 2,5 дюйма для установки накопителей, а также два отсека 5,25 дюйма для дополнительных устройств, таких как оптические приводы. При этом отсутствует встроенный кард-ридер. С четырьмя слотами расширения, Foxline предоставляет возможность для добавления различных плат расширения, что позволяет адаптировать систему под ваши нужды. Хотя корпус и не имеет окна на боковой стенке, его функциональность и компактные размеры делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и стиль в одном флаконе.

Отзывы о товаре Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x365x360
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline — это компактное решение формата Mini-Tower, идеально подходящее для создания надежной системы начального или среднего уровня. В черном корпусе сочетаются элегантный дизайн и функциональность. Изготовленный из пластика и стали, он обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поставляется с установленным блоком питания верхнего размещения, что упрощает сборку и минимизирует количество дополнительных компонентов. Поддержка форматов материнских плат mini-ITX и mATX делает его универсальным выбором для различных сборок. Несмотря на свою компактность, корпус предлагает достаточно места для установки необходимых компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 145 мм, а длина видеокарты может достигать до 260 мм, что позволяет установить современные компоненты без особых затруднений. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека 3,5 дюйма и один отсек 2,5 дюйма для установки накопителей, а также два отсека 5,25 дюйма для дополнительных устройств, таких как оптические приводы. При этом отсутствует встроенный кард-ридер. С четырьмя слотами расширения, Foxline предоставляет возможность для добавления различных плат расширения, что позволяет адаптировать систему под ваши нужды. Хотя корпус и не имеет окна на боковой стенке, его функциональность и компактные размеры делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и стиль в одном флаконе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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