Корпус Zalman P10 White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P10 White
Корпус Zalman Mini-Tower – это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Сочетая материалы из пластика, стали и стекла, этот корпус обладает весом всего 6,1 кг, что делает его легким и удобным в транспортировке. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и современный вид. Корпус оснащён одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. ARGB подсветка добавляет эффектную визуализацию, позволяя индивидуализировать внешний вид вашей системы. Одним из преимуществ этого корпуса является боковое окно, которое позволяет оценить внутреннее оформление и демонстрировать установленное оборудование. Zalman Mini-Tower поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 173 мм и видеокарт длиной до 384 мм, что позволяет размещать современные компоненты без ограничений. Однако стоит учесть, что корпус рассчитан на платы форм-фактора mini-ITX. Блок питания в этом корпусе располагается в нижней части, что способствует лучшей циркуляции воздуха и удобству сборки. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предоставляет все необходимые особенности для создания компактной и производительной системы. Корпус имеет пять слотов расширения, что обеспечивает достаточное пространство для установки различных дополнительных карт. Выбирая Zalman, вы выбираете сочетание стиля и функциональности, что делает его отличным выбором для любого энтузиаста или профессионала, стремящегося создать мощную и эстетически привлекательную компьютерную систему.
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