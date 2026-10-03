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Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)

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Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 1
Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 2
Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 1
  • Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 2
  • Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636024
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x365x360
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.41

Описание товара Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)

Корпус Foxline представляет собой практичное и надежное решение для создания системного блока на основе форм-факторов mini-ITX и mATX. Созданный из прочного пластика и стали, этот корпус предлагает отличное сочетание функциональности и доступности. Корпус выполнен в классическом черном цвете и рассчитан на установку четырех слотов расширения, что позволяет значительно увеличить возможности вашей системы. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, Foxline обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам и отличное внутреннее охлаждение благодаря предустановленному вентилятору размером 120 мм. Блок питания, мощностью 450 Вт, удобно размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению пространства. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и один – для 2,5 дюйма, а также два 5,25-дюймовых отсека для установки различных периферийных устройств или приводов. Foxline может быть отличным выбором для пользователей, ищущих надежный и функциональный корпус среднего размера без излишних затрат.

Отзывы о товаре Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
175x365x360
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline представляет собой практичное и надежное решение для создания системного блока на основе форм-факторов mini-ITX и mATX. Созданный из прочного пластика и стали, этот корпус предлагает отличное сочетание функциональности и доступности. Корпус выполнен в классическом черном цвете и рассчитан на установку четырех слотов расширения, что позволяет значительно увеличить возможности вашей системы. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, Foxline обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам и отличное внутреннее охлаждение благодаря предустановленному вентилятору размером 120 мм. Блок питания, мощностью 450 Вт, удобно размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению пространства. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и один – для 2,5 дюйма, а также два 5,25-дюймовых отсека для установки различных периферийных устройств или приводов. Foxline может быть отличным выбором для пользователей, ищущих надежный и функциональный корпус среднего размера без излишних затрат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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