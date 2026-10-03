Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)
Корпус Foxline представляет собой практичное и надежное решение для создания системного блока на основе форм-факторов mini-ITX и mATX. Созданный из прочного пластика и стали, этот корпус предлагает отличное сочетание функциональности и доступности. Корпус выполнен в классическом черном цвете и рассчитан на установку четырех слотов расширения, что позволяет значительно увеличить возможности вашей системы. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, Foxline обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам и отличное внутреннее охлаждение благодаря предустановленному вентилятору размером 120 мм. Блок питания, мощностью 450 Вт, удобно размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению пространства. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и один – для 2,5 дюйма, а также два 5,25-дюймовых отсека для установки различных периферийных устройств или приводов. Foxline может быть отличным выбором для пользователей, ищущих надежный и функциональный корпус среднего размера без излишних затрат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T8 черный
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 610 руб. 3 330 руб.653 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитКорпус Ocypus Gamma C60 WH
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКорпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус Ocypus Gamma C70 BK
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Foxline Forza FZ-053 450W black (FZ-053-SX450R-U32)