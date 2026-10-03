Корпус ACD Coffre 501 (MH-SI1GOA-0000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x355x415
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х24
Вес, кг.
4.18
Описание товара Корпус ACD Coffre 501 (MH-SI1GOA-0000)
Корпус ACD Coffre 501 – это мини-конфигурация для игровых ПК. Он имеет подходит для материнских плат форматов Mini-ITX и Micro-ATX. Корпус выполнен в белом цвете с черной окантовкой. Кроме того, корпус ACD Coffre 501 имеет внутри много места для установки дополнительных устройств, таких как жесткие диски или SSD, а также различные порты для удобства подключения периферийных устройств.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x355x415
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
290
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ACD Coffre 501 – это мини-конфигурация для игровых ПК. Он имеет подходит для материнских плат форматов Mini-ITX и Micro-ATX. Корпус выполнен в белом цвете с черной окантовкой. Кроме того, корпус ACD Coffre 501 имеет внутри много места для установки дополнительных устройств, таких как жесткие диски или SSD, а также различные порты для удобства подключения периферийных устройств.
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Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Корпус ACD Coffre 501 (MH-SI1GOA-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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