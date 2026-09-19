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Корпус Foxline FL-815-FZ450R купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-815-FZ450R

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Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 1
Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 2
Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 3
Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 1
  • Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 2
  • Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 3
  • Корпус Foxline FL-815-FZ450R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362869
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х46х24
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус Foxline FL-815-FZ450R

Корпус Foxline FL-815-FZ450R имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-815-FZ450R




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Развернуть
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FL-815-FZ450R имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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