Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675143
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x500x450
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.3
Описание товара Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338)
Корпус Accord 3338 представляет собой черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта ATX, mATX, mini-ITX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На верхней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x500x450
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Корпус Accord 3338 представляет собой черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта ATX, mATX, mini-ITX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На верхней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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