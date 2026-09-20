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Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338)

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Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 1
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 2
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 3
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 4
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 5
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 6
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 7
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 8
Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 1
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 2
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 3
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 4
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 5
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 6
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 7
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 8
  • Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675143
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x500x450
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338)

Корпус Accord 3338 представляет собой черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта ATX, mATX, mini-ITX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На верхней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.

Отзывы о товаре Корпус Accord 3338 черный (ACC-3338)




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270x500x450
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord 3338 представляет собой черный корпус формата Midi-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта ATX, mATX, mini-ITX. Он поставляется без блока питания (БП) и оснащен возможностью установки вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На верхней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Корпус имеет нижнее расположение блока питания (PSU), что способствует улучшенной вентиляции и организации кабелей внутри системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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