Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS
Корпус EXEGATE - это стильное и функциональное решение для сборки компактных, но мощных систем. Благодаря своему типоразмеру Mini-Tower, он идеально вписывается в ограниченное пространство, не жертвуя при этом возможностями расширения. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, что придает ему современный и аккуратный вид. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает надежное электропитание всех компонентов системы. Блок питания установлен в верхней части, оптимизируя внутреннее пространство и улучшая циркуляцию воздуха. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что дает вам гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 220 мм. Для эффективного охлаждения предусмотрен встроенный вентилятор размером 92 мм, а при необходимости можно установить дополнительные вентиляторы. В конструкции предусмотрено 4 слота расширения, а также 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5" и один отсек для приводов 5,25". Корпус EXEGATE весит всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется простотой доступа ко всем необходимым разъемам и элементам управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет собрать компактную и производительную систему без лишних хлопот.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 92 мм, Верхнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб. 3 330 руб.703 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитКорпус Zalman Z3 Iceberg White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 92 мм, Верхнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS