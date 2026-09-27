Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 2
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 3
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 4
Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS

Корпус EXEGATE - это стильное и функциональное решение для сборки компактных, но мощных систем. Благодаря своему типоразмеру Mini-Tower, он идеально вписывается в ограниченное пространство, не жертвуя при этом возможностями расширения. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, что придает ему современный и аккуратный вид. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает надежное электропитание всех компонентов системы. Блок питания установлен в верхней части, оптимизируя внутреннее пространство и улучшая циркуляцию воздуха. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что дает вам гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 220 мм. Для эффективного охлаждения предусмотрен встроенный вентилятор размером 92 мм, а при необходимости можно установить дополнительные вентиляторы. В конструкции предусмотрено 4 слота расширения, а также 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5" и один отсек для приводов 5,25". Корпус EXEGATE весит всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется простотой доступа ко всем необходимым разъемам и элементам управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет собрать компактную и производительную систему без лишних хлопот.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 365 x 358 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE - это стильное и функциональное решение для сборки компактных, но мощных систем. Благодаря своему типоразмеру Mini-Tower, он идеально вписывается в ограниченное пространство, не жертвуя при этом возможностями расширения. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в классический черный цвет, что придает ему современный и аккуратный вид. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает надежное электропитание всех компонентов системы. Блок питания установлен в верхней части, оптимизируя внутреннее пространство и улучшая циркуляцию воздуха. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что дает вам гибкость при выборе комплектующих. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 220 мм. Для эффективного охлаждения предусмотрен встроенный вентилятор размером 92 мм, а при необходимости можно установить дополнительные вентиляторы. В конструкции предусмотрено 4 слота расширения, а также 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5" и один отсек для приводов 5,25". Корпус EXEGATE весит всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется простотой доступа ко всем необходимым разъемам и элементам управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет собрать компактную и производительную систему без лишних хлопот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower MA-373X-UN600 Black EX283245RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...