Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x425x395
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х25
Вес, кг.
3.9
Описание товара Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W
Корпус ALSEYE Auro (AURA) 3.0-W предназначен для материнских плат форматов Mini-ITX, Micro ATX и ATX. Он оснащен портами USB 2.0 (2 шт.), портом HD Audio и портом USB 3.0 (1 шт.). В корпусе имеется место для установки двух жестких дисков (HDD) размером 3.5 дюйма и двух твердотельных накопителей (SSD) размером 2.5 дюйма. Габариты корпуса составляют 354 мм в ширину, 185 мм в высоту и 413 мм в глубину
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x425x395
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ALSEYE Auro (AURA) 3.0-W предназначен для материнских плат форматов Mini-ITX, Micro ATX и ATX. Он оснащен портами USB 2.0 (2 шт.), портом HD Audio и портом USB 3.0 (1 шт.). В корпусе имеется место для установки двух жестких дисков (HDD) размером 3.5 дюйма и двух твердотельных накопителей (SSD) размером 2.5 дюйма. Габариты корпуса составляют 354 мм в ширину, 185 мм в высоту и 413 мм в глубину
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Продувки не много,но зато красивый..много места под кабель. Для матх материнок некрасиво кабеля укладываются
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный вариант берите
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко по размерам посадочные места.
Достоинства:
Комментарий:
фото не прикреплю, тк я его до конца не смог собрать, у меня 2 жестких диска просто лежат, а из-за этого выглядит колхозно)
Достоинства:
Комментарий:
В принципе товаром доволен, но для людей с меньшим опытом сбора компьютера могу быть сложности сборки и не самый аккуратный и не идеальный итог
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги пойдет, но хотелось бы лучшего качества сборки и кабельменеджмента.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качество
Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Продувки не много,но зато красивый..много места под кабель. Для матх материнок некрасиво кабеля укладываются
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный вариант берите
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко по размерам посадочные места.
Достоинства:
Комментарий:
фото не прикреплю, тк я его до конца не смог собрать, у меня 2 жестких диска просто лежат, а из-за этого выглядит колхозно)
Достоинства:
Комментарий:
В принципе товаром доволен, но для людей с меньшим опытом сбора компьютера могу быть сложности сборки и не самый аккуратный и не идеальный итог
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги пойдет, но хотелось бы лучшего качества сборки и кабельменеджмента.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качество