Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX600 черный (EX292985RUS)
Корпус ExeGate EXEGATE представляет собой компактное и стильное решение для сборки систем в форм-факторе Mini-Tower. Этот корпус предназначен для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его отличным выбором для создания компактных и функциональных систем. Основные характеристики корпуса ExeGate EXEGATE включают в себя встроенный 600-ваттный блок питания, что обеспечивает надежное электропитание для всех компонентов системы. Корпус также оснащен одним встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете, что обеспечивает его долговечность и элегантный внешний вид. Для любителей ярких акцентов в дизайне корпуса предусмотрена RGB-подсветка, добавляющая современности вашему ПК. ExeGate EXEGATE поддерживает установку процессорных кулеров с максимальной высотой до 140 мм и видеокарт длиной до 180 мм, что позволяет установить достаточно производительное оборудование в компактном пространстве. Корпус также предоставляет 4 слота расширения для установки дополнительных карт. Блок питания в корпусе располагается в верхней части, что облегчает процесс подключения кабелей. Однако в корпусе отсутствует встроенный кард-ридер. При весе всего 3,3 кг этот корпус является легким и удобным в транспортировке. Корпус ExeGate EXEGATE — это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное решение для своего ПК с акцентом на энергоэффективность и стильный внешний вид.
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