Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Этот Mini-Tower корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете с элегантной RGB подсветкой, добавляющей современный акцент в его дизайн. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 700 Вт, что делает его готовым к работе с самыми требовательными конфигурациями. С корпусом ExeGate вы сможете установить материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрено 4 слота расширения, которые позволят вам добавить необходимые комплектующие для расширения функциональности системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что делает его отличным выбором для создания сбалансированной игровой или рабочей станции. Практичность корпуса также подчеркивается наличием двух внутренних отсеков для жестких дисков формата 3.5", которые обеспечат достаточное пространство для хранения данных. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует оптимальной организации кабелей и улучшенной вентиляции. С общим весом в 3,1 кг, корпус остается легким и удобным для транспортировки. Бренд ExeGate гарантирует качество и надежность своей продукции, делая этот корпус идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль в компактном форм-факторе.
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