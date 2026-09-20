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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)

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Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 3
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 4
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 5
Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501033
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
700
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.95

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)

Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Этот Mini-Tower корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете с элегантной RGB подсветкой, добавляющей современный акцент в его дизайн. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 700 Вт, что делает его готовым к работе с самыми требовательными конфигурациями. С корпусом ExeGate вы сможете установить материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрено 4 слота расширения, которые позволят вам добавить необходимые комплектующие для расширения функциональности системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что делает его отличным выбором для создания сбалансированной игровой или рабочей станции. Практичность корпуса также подчеркивается наличием двух внутренних отсеков для жестких дисков формата 3.5", которые обеспечат достаточное пространство для хранения данных. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует оптимальной организации кабелей и улучшенной вентиляции. С общим весом в 3,1 кг, корпус остается легким и удобным для транспортировки. Бренд ExeGate гарантирует качество и надежность своей продукции, делая этот корпус идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль в компактном форм-факторе.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
700
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Этот Mini-Tower корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете с элегантной RGB подсветкой, добавляющей современный акцент в его дизайн. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 700 Вт, что делает его готовым к работе с самыми требовательными конфигурациями. С корпусом ExeGate вы сможете установить материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрено 4 слота расширения, которые позволят вам добавить необходимые комплектующие для расширения функциональности системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что делает его отличным выбором для создания сбалансированной игровой или рабочей станции. Практичность корпуса также подчеркивается наличием двух внутренних отсеков для жестких дисков формата 3.5", которые обеспечат достаточное пространство для хранения данных. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует оптимальной организации кабелей и улучшенной вентиляции. С общим весом в 3,1 кг, корпус остается легким и удобным для транспортировки. Бренд ExeGate гарантирует качество и надежность своей продукции, делая этот корпус идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль в компактном форм-факторе.
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Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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