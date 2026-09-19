Корпус Foxline FL-302-FZ450R
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477992
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x410x373
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х22
Вес, кг.
5.5
Описание товара Корпус Foxline FL-302-FZ450R
Корпус Foxline FL-302-FZ450 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x410x373
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 92 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-302-FZ450 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline FL-302-FZ450R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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