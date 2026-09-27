Корпус Zalman ZM-T6 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman ZM-T6 Black
Корпус ZALMAN T6 имеет классический дизайн. Боковое окно отсутствует. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, совместима с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус подходит для сборки игрового ПК или производительной рабочей станции. Особенностью устройства является наличие 5.25-дюймового отсека. Слотов расширения – 7. Корпус ZALMAN T6 не укомплектован блоком питания. Источник питания будет необходимо выбрать, исходя из суммарной потребляемой мощности установленных компонентов. Высота кулера процессора не должна быть больше чем 165 мм. Максимально допустимая длина видеоадаптеров – 280 мм. Цвет корпуса – черный. Лицевая панель украшена логотипом производителя.
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