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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)

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Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 5
Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625861
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
180
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
140
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х22
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)

Корпус ExeGate представляет собой современное решение для сборки компактного и функционального компьютера. Сочетая надежные материалы — пластик и сталь, этот кейс отличается прочностью и долговечностью. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, который легко впишется в любой интерьер. Одной из ключевых характеристик Корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что упрощает процесс сборки системы и обеспечивает стабильное электропитание всех компонентов. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению воздушного потока. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что делает его идеальным выбором для компактных систем. Он оснащен одним 120 мм вентилятором, что обеспечивает базовое охлаждение компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты — 180 мм. Дополняет функциональность корпуса RGB подсветка, которая придаёт системе дополнительную визуальную привлекательность и позволяет настроить внешний вид ПК в соответствии с личными предпочтениями. Внутреннее пространство также предусматривает возможность установки одного 2,5-дюймового накопителя, что позволяет удобно организовать хранение данных. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для улучшения системы. С весом всего 3,3 кг, Корпус ExeGate легок в транспортировке и установке, что делает его оптимальным выбором для сборки домашнего или офисного ПК.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 355 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
180
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
140
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой современное решение для сборки компактного и функционального компьютера. Сочетая надежные материалы — пластик и сталь, этот кейс отличается прочностью и долговечностью. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, который легко впишется в любой интерьер. Одной из ключевых характеристик Корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания мощностью 500 Вт, что упрощает процесс сборки системы и обеспечивает стабильное электропитание всех компонентов. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует более эффективному распределению воздушного потока. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что делает его идеальным выбором для компактных систем. Он оснащен одним 120 мм вентилятором, что обеспечивает базовое охлаждение компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты — 180 мм. Дополняет функциональность корпуса RGB подсветка, которая придаёт системе дополнительную визуальную привлекательность и позволяет настроить внешний вид ПК в соответствии с личными предпочтениями. Внутреннее пространство также предусматривает возможность установки одного 2,5-дюймового накопителя, что позволяет удобно организовать хранение данных. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для улучшения системы. С весом всего 3,3 кг, Корпус ExeGate легок в транспортировке и установке, что делает его оптимальным выбором для сборки домашнего или офисного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower mEVO-7807-NPX500 черный (EX292984RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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