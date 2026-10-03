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Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS)

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Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625833
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 410 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники/микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS)

Корпус ExeGate представляет собой надежное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Он выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его подходящим для различных конфигураций и обеспечивает достаточно места для компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства систем. ExeGate поддерживает установки материнских плат форм-факторов ATX и mATX, предоставляя возможности для расширения системы благодаря наличию 7 слотов расширения. Внутри можно разместить видеокарты длиной до 250 мм, а максимальная высота процессорного кулера, который можно установить, составляет 130 мм. Хранение данных легко организовать благодаря наличию четырех внутренних отсеков для жестких дисков формата 3,5 дюйма и двух отсеков 5,25 дюйма для дополнительных приводов. Корпус оборудован встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению системы. Вес корпуса составляет 3,05 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное сочетание функциональности и надежности в стильном корпусе для своего ПК.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 410 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники/микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой надежное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Он выполнен в классическом черном цвете и имеет типоразмер Midi-Tower, что делает его подходящим для различных конфигураций и обеспечивает достаточно места для компонентов. Корпус изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивает достаточную энергоэффективность для большинства систем. ExeGate поддерживает установки материнских плат форм-факторов ATX и mATX, предоставляя возможности для расширения системы благодаря наличию 7 слотов расширения. Внутри можно разместить видеокарты длиной до 250 мм, а максимальная высота процессорного кулера, который можно установить, составляет 130 мм. Хранение данных легко организовать благодаря наличию четырех внутренних отсеков для жестких дисков формата 3,5 дюйма и двух отсеков 5,25 дюйма для дополнительных приводов. Корпус оборудован встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению системы. Вес корпуса составляет 3,05 кг, что делает его достаточно легким для переноски и установки. Корпус ExeGate — это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное сочетание функциональности и надежности в стильном корпусе для своего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Miditower CP-603 Black (EX278392RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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