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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS)

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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625829
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
металл
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 80x80 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x2, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
3.38

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS)

Корпус ExeGate представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютера в формате Mini-Tower. Он изготовлен из прочного металла и выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Подходит для материнских плат формата mATX, и предлагает достаточно внутренних отсеков для установки различных компонентов: один отсек для устройств размером 2,5 дюйма и три отсека для 3,5-дюймовых устройств, а также три 5,25-дюймовых отсека для оптических приводов или других аксессуаров. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 130 мм и графических карт длиной до 300 мм, что позволяет разместить внутри достаточно мощные современные комплектующие. В комплекте идет встроенный блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивающий стабильную работу системы. С четырьмя слотами расширения, корпус ExeGate предоставляет возможность подключения дополнительных карт для улучшения функциональности вашего ПК. Вес корпуса составляет 2,95 кг, что делает его легко перемещаемым и удобным для установки. Этот корпус станет прекрасным выбором для пользователей, которые ищут надежное и компактное решение для своего настольного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
металл
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 80x80 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x2, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютера в формате Mini-Tower. Он изготовлен из прочного металла и выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Подходит для материнских плат формата mATX, и предлагает достаточно внутренних отсеков для установки различных компонентов: один отсек для устройств размером 2,5 дюйма и три отсека для 3,5-дюймовых устройств, а также три 5,25-дюймовых отсека для оптических приводов или других аксессуаров. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 130 мм и графических карт длиной до 300 мм, что позволяет разместить внутри достаточно мощные современные комплектующие. В комплекте идет встроенный блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивающий стабильную работу системы. С четырьмя слотами расширения, корпус ExeGate предоставляет возможность подключения дополнительных карт для улучшения функциональности вашего ПК. Вес корпуса составляет 2,95 кг, что делает его легко перемещаемым и удобным для установки. Этот корпус станет прекрасным выбором для пользователей, которые ищут надежное и компактное решение для своего настольного компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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