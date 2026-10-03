Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277436RUS)
Корпус ExeGate представляет собой компактное и функциональное решение для сборки компьютера в формате Mini-Tower. Он изготовлен из прочного металла и выполнен в стильном черном цвете, что позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Подходит для материнских плат формата mATX, и предлагает достаточно внутренних отсеков для установки различных компонентов: один отсек для устройств размером 2,5 дюйма и три отсека для 3,5-дюймовых устройств, а также три 5,25-дюймовых отсека для оптических приводов или других аксессуаров. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 130 мм и графических карт длиной до 300 мм, что позволяет разместить внутри достаточно мощные современные комплектующие. В комплекте идет встроенный блок питания мощностью 450 Вт, расположенный в верхней части корпуса, обеспечивающий стабильную работу системы. С четырьмя слотами расширения, корпус ExeGate предоставляет возможность подключения дополнительных карт для улучшения функциональности вашего ПК. Вес корпуса составляет 2,95 кг, что делает его легко перемещаемым и удобным для установки. Этот корпус станет прекрасным выбором для пользователей, которые ищут надежное и компактное решение для своего настольного компьютера.
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