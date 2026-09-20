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Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS)

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Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 3
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 4
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501028
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 411 x 427 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS)

Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера с форм-фактором mini-ITX. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, корпус привлекает внимание своим стильным дизайном и прочной конструкцией. Особенности корпуса включают в себя наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Блок питания расположен в верхней части корпуса, что способствует удобной организации кабелей и лучшему охлаждению компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что открывает широкие возможности для выбора подходящих комплектующих. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека: один на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма, что позволяет установить как традиционные жесткие диски, так и современный SSD. ExeGate предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных плат, что увеличивает гибкость конфигурации компьютера. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано внешними решениями или другими дополнительными устройствами. Этот Midi-Tower корпус станет отличной основой для тех, кто ценит надежность, функциональность и стиль в компактном исполнении.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 411 x 427 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера с форм-фактором mini-ITX. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, корпус привлекает внимание своим стильным дизайном и прочной конструкцией. Особенности корпуса включают в себя наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Блок питания расположен в верхней части корпуса, что способствует удобной организации кабелей и лучшему охлаждению компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что открывает широкие возможности для выбора подходящих комплектующих. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека: один на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма, что позволяет установить как традиционные жесткие диски, так и современный SSD. ExeGate предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных плат, что увеличивает гибкость конфигурации компьютера. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано внешними решениями или другими дополнительными устройствами. Этот Midi-Tower корпус станет отличной основой для тех, кто ценит надежность, функциональность и стиль в компактном исполнении.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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