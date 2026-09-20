Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX600 600W (EX283752RUS)
Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера с форм-фактором mini-ITX. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, корпус привлекает внимание своим стильным дизайном и прочной конструкцией. Особенности корпуса включают в себя наличие встроенного блока питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Блок питания расположен в верхней части корпуса, что способствует удобной организации кабелей и лучшему охлаждению компонентов. Корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что открывает широкие возможности для выбора подходящих комплектующих. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека: один на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма, что позволяет установить как традиционные жесткие диски, так и современный SSD. ExeGate предлагает четыре слота расширения для установки дополнительных плат, что увеличивает гибкость конфигурации компьютера. Отсутствие встроенного кард-ридера может быть компенсировано внешними решениями или другими дополнительными устройствами. Этот Midi-Tower корпус станет отличной основой для тех, кто ценит надежность, функциональность и стиль в компактном исполнении.
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