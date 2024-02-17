Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 559896
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х24
Вес, кг.
4.3
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) — это компактный и бюджетный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для сборки аккуратных офисных или игровых систем начального уровня. Главной особенностью модели является боковая панель из закаленного стекла, которая редко встречается в данном ценовом сегменте и позволяет видеть внутренние компоненты ПК. Корпус поставляется без блока питания, имеет нижнее расположение БП и выполнен в классическом черном цвете.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) — это компактный и бюджетный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для сборки аккуратных офисных или игровых систем начального уровня. Главной особенностью модели является боковая панель из закаленного стекла, которая редко встречается в данном ценовом сегменте и позволяет видеть внутренние компоненты ПК. Корпус поставляется без блока питания, имеет нижнее расположение БП и выполнен в классическом черном цвете.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормальный корпус для маломощных систем без явных косяков (за исключением разве что блокировки вентилятора.
Достоинства:
Комментарий:
под мой стол подошел идеально.
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - данный товар вы можете купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормальный корпус для маломощных систем без явных косяков (за исключением разве что блокировки вентилятора.
Достоинства:
Комментарий:
под мой стол подошел идеально.