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Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный

2 Отзывы
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Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
3 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х24
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный

Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) — это компактный и бюджетный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для сборки аккуратных офисных или игровых систем начального уровня. Главной особенностью модели является боковая панель из закаленного стекла, которая редко встречается в данном ценовом сегменте и позволяет видеть внутренние компоненты ПК. Корпус поставляется без блока питания, имеет нижнее расположение БП и выполнен в классическом черном цвете.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный

Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормальный корпус для маломощных систем без явных косяков (за исключением разве что блокировки вентилятора.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
под мой стол подошел идеально.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) — это компактный и бюджетный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для сборки аккуратных офисных или игровых систем начального уровня. Главной особенностью модели является боковая панель из закаленного стекла, которая редко встречается в данном ценовом сегменте и позволяет видеть внутренние компоненты ПК. Корпус поставляется без блока питания, имеет нижнее расположение БП и выполнен в классическом черном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нормальный корпус для маломощных систем без явных косяков (за исключением разве что блокировки вентилятора.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
под мой стол подошел идеально.


Корпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный - данный товар вы можете купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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