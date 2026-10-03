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Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65

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Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 1
Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 2
Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 3
Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 1
  • Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 2
  • Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 3
  • Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 430 руб.  5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625908
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55х212х200 мм
Макс. высота процессорного кулера
30
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
1x Выход на наушники, 1x Микрофонный вход, 2x USB 3.0
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65

Корпус Foxline Slim-Desktop - это изящное и функциональное решение для создания компактной и эффективной системы. Он изготовлен из качественных материалов, совмещая пластик и сталь для обеспечения прочности и долговечности. С весом всего 1,1 кг, этот корпус идеально подойдет для тех, кто ищет легкость и удобство в обращении. Корпус рассчитан на установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и предлагает один внутренний отсек для жесткого диска размером 3.5 дюйма. Максимальная высота процессорного кулера составляет 30 мм, что дает возможность установки низкопрофильных систем охлаждения. Foxline заботится о комфорте пользователей, поэтому блок питания на 120 Вт предлагается в комплекте, и его размещение предусмотрено снаружи корпуса, что способствует лучшей терморегуляции и организации внутреннего пространства. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, подходящий для любого интерьера. Корпус Foxline - это отличное решение для сборки компактной, но производительной системы, идеально подходящей для домашнего и офисного использования.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
55х212х200 мм
Макс. высота процессорного кулера
30
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
1x Выход на наушники, 1x Микрофонный вход, 2x USB 3.0
Расположение блока питания
внешнее
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Мощность блока питания, Вт
120
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline Slim-Desktop - это изящное и функциональное решение для создания компактной и эффективной системы. Он изготовлен из качественных материалов, совмещая пластик и сталь для обеспечения прочности и долговечности. С весом всего 1,1 кг, этот корпус идеально подойдет для тех, кто ищет легкость и удобство в обращении. Корпус рассчитан на установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и предлагает один внутренний отсек для жесткого диска размером 3.5 дюйма. Максимальная высота процессорного кулера составляет 30 мм, что дает возможность установки низкопрофильных систем охлаждения. Foxline заботится о комфорте пользователей, поэтому блок питания на 120 Вт предлагается в комплекте, и его размещение предусмотрено снаружи корпуса, что способствует лучшей терморегуляции и организации внутреннего пространства. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, подходящий для любого интерьера. Корпус Foxline - это отличное решение для сборки компактной, но производительной системы, идеально подходящей для домашнего и офисного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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