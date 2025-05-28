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Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)

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Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 1
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 2
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 3
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 4
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 5
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 6
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 7
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 8
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 9
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 10
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 11
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 1
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 2
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 3
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 4
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 5
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 6
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 7
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 8
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 9
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 10
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 11
  • Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
4 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x396
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 180 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х25
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)

Zalman N4 Rev.1 Black — это стильный и доступный игровой корпус формата Mid-Tower, разработанный для сборки мощных систем с максимальным охлаждением «из коробки». Главное отличие обновленной версии (Rev.1) — появление встроенного контроллера, который позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов и их подсветкой прямо с кнопки на верхней панели корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобный корпус, слишком мало места для ATX плат.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, продуваемый корпус. Единственный минус - мало места для кабелей и мало места для жёстких дисков.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй корпус от ZALMAN Качество достойное за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Герман Г.

Достоинства:


Комментарий:
шесть вентиляторов это хорошо, пространство достаточно, но стенка боковая которая из метала сильно тонкая впечатление что пальцем надавишь и она прогнётся, и ещё некуда дисковод монтировать но и это терпимо. так что впечатления в принципе положительные.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Морозов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Продуманное охлаждение. Удобно прокладывать провода. Долго выбирал корпус. В итоге не разочаровался. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус. кулера все работают. есть кнопка регулировки подсветки. советую. цена - качество
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Нико

Достоинства:


Комментарий:
красивый и функциональный, 6 вентелей - и вовсе бомба) Не хватает только подключения вентеляторов по 4 пин, да и ладно)
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус понравился.Есть проблемы с лицевым USB 3 он почему-то работает в режиме USB 2
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Денис Прокопьев

Достоинства:


Комментарий:
Корпус топ, у нему не надо докупать доп. вентиляторов!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
корпус пришел целый ребенок довольный.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом ок, вертухи мощные, дуют нормально. Места под кабеля хватает.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги Минусы:мало места для кабель менеджмента, некуда ставить жесткий диск,
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Соотвествует описанию, отличное качество. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус, внешне не большой, внутри RTX 3070 на 3 вертушки поместилась, кулеры корпуса в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал на 2 дня раньше очень красивые без коцак
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает норм, не регулируется подсветка и скорость вентиляторов
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично охлаждает комплектующие ПК. Тихий. Подсветку можно отключить
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус хорош, сразу минус несколько градусов. С кабель менеджментом я не в ладах, поэтому оставил как есть, и для кабелей маловато места под задней крышкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Мощно дует.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в надежной упаковке, без косяков, в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне нравится. На вид добротно сделан. Осталось только докупить все комплектующие.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус. Яркость и скорость кулеров регулируется отдельной кнопкой, на передней панели. Набор винтов и хомутов в комплекте. Провода можно проложить под боковой крышкой. Кулера не шумные



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x396
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
315
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 180 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Zalman N4 Rev.1 Black — это стильный и доступный игровой корпус формата Mid-Tower, разработанный для сборки мощных систем с максимальным охлаждением «из коробки». Главное отличие обновленной версии (Rev.1) — появление встроенного контроллера, который позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов и их подсветкой прямо с кнопки на верхней панели корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобный корпус, слишком мало места для ATX плат.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, продуваемый корпус. Единственный минус - мало места для кабелей и мало места для жёстких дисков.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй корпус от ZALMAN Качество достойное за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Герман Г.

Достоинства:


Комментарий:
шесть вентиляторов это хорошо, пространство достаточно, но стенка боковая которая из метала сильно тонкая впечатление что пальцем надавишь и она прогнётся, и ещё некуда дисковод монтировать но и это терпимо. так что впечатления в принципе положительные.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Морозов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Продуманное охлаждение. Удобно прокладывать провода. Долго выбирал корпус. В итоге не разочаровался. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус. кулера все работают. есть кнопка регулировки подсветки. советую. цена - качество
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Нико

Достоинства:


Комментарий:
красивый и функциональный, 6 вентелей - и вовсе бомба) Не хватает только подключения вентеляторов по 4 пин, да и ладно)
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус понравился.Есть проблемы с лицевым USB 3 он почему-то работает в режиме USB 2
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Денис Прокопьев

Достоинства:


Комментарий:
Корпус топ, у нему не надо докупать доп. вентиляторов!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
корпус пришел целый ребенок довольный.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом ок, вертухи мощные, дуют нормально. Места под кабеля хватает.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги Минусы:мало места для кабель менеджмента, некуда ставить жесткий диск,
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Соотвествует описанию, отличное качество. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус, внешне не большой, внутри RTX 3070 на 3 вертушки поместилась, кулеры корпуса в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Михаил Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал на 2 дня раньше очень красивые без коцак
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает норм, не регулируется подсветка и скорость вентиляторов
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично охлаждает комплектующие ПК. Тихий. Подсветку можно отключить
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус хорош, сразу минус несколько градусов. С кабель менеджментом я не в ладах, поэтому оставил как есть, и для кабелей маловато места под задней крышкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Мощно дует.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в надежной упаковке, без косяков, в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне нравится. На вид добротно сделан. Осталось только докупить все комплектующие.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус. Яркость и скорость кулеров регулируется отдельной кнопкой, на передней панели. Набор винтов и хомутов в комплекте. Провода можно проложить под боковой крышкой. Кулера не шумные


Корпус Zalman N4 black (N4 rev.1) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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