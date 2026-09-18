Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Versa H15 (CA-1D4-00S1NN-00)
Вам понравилась материнская плата с форм-фактором mATX? Тогда приобретите для нее корпус mATX THERMALTAKE Versa H15, он имеет типоразмер Micro-Tower, размеры которого просто созданы для ее установки. Базу данных можно расположить на 6 внутренних накопителях, три из которых формата 2,5 дюйма и три формата 3,5 дюйма, для этого имеются специальные съемные корзины, имеющие поперечное расположение. Можно смонтировать привод для компакт-дисков формата 5,25 дюйма. Улучшить функционал компьютера можно установив дополнительные платы, для этого у корпуса mATX THERMALTAKE Versa H15 предусмотрено 4 слота расширения. Подключать самые разные устройства можно при помощи двух разъемов USB 2.0 и 3.0. На задней стенке корпуса расположен вентилятор с размером 120 мм для охлаждения системы, можно установить еще по две штуки на переднюю и на верхнюю панели. Нижнее расположение блока питания улучшает циркуляцию воздуха по корпусу.
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