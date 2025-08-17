Корпус Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED Tempered Glass (CMIMZB-L3) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411658
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
6.4
Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED Tempered Glass (CMIMZB-L3) Black
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 SI Black (DP-MATX-MATREXX30-SI)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитКорпус Zalman Z3 Iceberg White
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
корпус удобный, функциональный. это уже второй купленный. первый работает уже год без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продуваемый корпус. Хорошее качество за малую цену. Отлично продувается, за свои деньги имеет каленое стекло и пылевые фильтры. Собирать удобно, много места для кабель менеджмента. Собираю почти все компы в корпусах от Powercace.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в целости и сохранности. Миниатюрный, красивый
Достоинства:
Комментарий:
Классный корпус, три вертушки в комплекте, достаточно легко сделать кабель-менеджмент если провода бпшника плоские. Все бы ничего, но есть минус и это толщина металла. Когда материнку прикручивал винты некоторые не до конца закручивались почему-то, когда выкручивал их, то они вместе со стендофами вращались) Не, возможно я криворукий, но на других корпусах такого не было, где более толстый металл. В целом за эти деньги пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился и по цене и внешне, не плохо выглядит. Вобщем зачёт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, компактный. Я в него запихнул rtx4060 с тремя вентиляторами длиной 270мм, и это я думаю максимум. С проводами чуть повозился, но получилось всё разложить как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно много отверстий для кабель менеджмента. Температура 12100ф и 3060 больше 70 градусов не поднимается в стресс тестах. 3 штатных вентилятора с ргб тихие и со своей задачей справляются. Стекло красивое, каленое. Много перфораций в корпусе. Металл достаточно прочный. Из минусов нет саласок под 3.5. Под 2.5 ссд/жесткий места три, но подсоединить провода можно только к 2
Достоинства:
Комментарий:
Не охлаждает комплектующие, хоть они и не на столько горячие
Достоинства:
Комментарий:
Корпус сделан неплохо, жесткость достаточная, место для кабельменеджмента есть, дизайн хороший. Большой минус - совсем слабые предуставленные вентиляторы, подойдут только для системы под офисные задачи, лучше брать корпус без них.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус норм, радует, я доволен... О нюансах:) Противопыльную сетку поставил после вентиляторов (решетка, вентиляторы, сетка...), температура внутри в среднем 27, в игрушках на максималках поднималась до 60!) Если заморочиться можно перекрутить вентиляторы на внутреннюю сторону (место есть, как будто специально)), тогда сетка спокойно встанет перед ними (решетка, сетка, вентиляторы). !!!Если бы передняя панель была бы сделана как дверца, корпус стал бы топом!!!), решает сразу кучу проблем (перестановка вентиляторов хоть внутрь, хоть снаружи, их удобная чистка и чистка самой решетки, ну и варианты для противопыльной сетки)
Достоинства:
Комментарий:
Печально но мой корпус останется без защиты сверху и спереди и будет обростать пылью ((
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус для бюджетной сборки,вентиляторы в комплекте и закошенное стекло
Корпус Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED Tempered Glass (CMIMZB-L3) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED Tempered Glass (CMIMZB-L3) Black
Достоинства:
Комментарий:
корпус удобный, функциональный. это уже второй купленный. первый работает уже год без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продуваемый корпус. Хорошее качество за малую цену. Отлично продувается, за свои деньги имеет каленое стекло и пылевые фильтры. Собирать удобно, много места для кабель менеджмента. Собираю почти все компы в корпусах от Powercace.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в целости и сохранности. Миниатюрный, красивый
Достоинства:
Комментарий:
Классный корпус, три вертушки в комплекте, достаточно легко сделать кабель-менеджмент если провода бпшника плоские. Все бы ничего, но есть минус и это толщина металла. Когда материнку прикручивал винты некоторые не до конца закручивались почему-то, когда выкручивал их, то они вместе со стендофами вращались) Не, возможно я криворукий, но на других корпусах такого не было, где более толстый металл. В целом за эти деньги пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился и по цене и внешне, не плохо выглядит. Вобщем зачёт.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, компактный. Я в него запихнул rtx4060 с тремя вентиляторами длиной 270мм, и это я думаю максимум. С проводами чуть повозился, но получилось всё разложить как надо.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно много отверстий для кабель менеджмента. Температура 12100ф и 3060 больше 70 градусов не поднимается в стресс тестах. 3 штатных вентилятора с ргб тихие и со своей задачей справляются. Стекло красивое, каленое. Много перфораций в корпусе. Металл достаточно прочный. Из минусов нет саласок под 3.5. Под 2.5 ссд/жесткий места три, но подсоединить провода можно только к 2
Достоинства:
Комментарий:
Не охлаждает комплектующие, хоть они и не на столько горячие
Достоинства:
Комментарий:
Корпус сделан неплохо, жесткость достаточная, место для кабельменеджмента есть, дизайн хороший. Большой минус - совсем слабые предуставленные вентиляторы, подойдут только для системы под офисные задачи, лучше брать корпус без них.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус норм, радует, я доволен... О нюансах:) Противопыльную сетку поставил после вентиляторов (решетка, вентиляторы, сетка...), температура внутри в среднем 27, в игрушках на максималках поднималась до 60!) Если заморочиться можно перекрутить вентиляторы на внутреннюю сторону (место есть, как будто специально)), тогда сетка спокойно встанет перед ними (решетка, сетка, вентиляторы). !!!Если бы передняя панель была бы сделана как дверца, корпус стал бы топом!!!), решает сразу кучу проблем (перестановка вентиляторов хоть внутрь, хоть снаружи, их удобная чистка и чистка самой решетки, ну и варианты для противопыльной сетки)
Достоинства:
Комментарий:
Печально но мой корпус останется без защиты сверху и спереди и будет обростать пылью ((
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус для бюджетной сборки,вентиляторы в комплекте и закошенное стекло