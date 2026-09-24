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Корпус HAFF Bind mATX без БП черный купить с доставкой в Москве
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Корпус HAFF Bind mATX без БП черный

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Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 1
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 2
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 3
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 4
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 5
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 6
Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 1
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 2
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 3
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 4
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 5
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 6
  • Корпус HAFF Bind mATX без БП черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655891
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
45х41х22
Вес, кг.
3.72

Описание товара Корпус HAFF Bind mATX без БП черный

Корпус HAFF — это компактный корпус для ПК, который предназначен для сборки мощной игровой системы или мини-сервера. Он имеет современный дизайн и выполнен из качественных материалов, таких как сталь и пластик. HAFF оснащен большим количеством мест для вентиляторов, которые обеспечивают отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса и охлаждение компонентов. Вентиляторы можно легко установить на передней панели или на верхней крышке корпуса. HAFF является надежным и функциональным корпусом, который может быть использован для создания мощной игровой системы или мини-сервера. Он идеально подходит для тех, кто хочет собрать компактную, но высокопроизводительную систему.



Теги товара: Нет, Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус HAFF Bind mATX без БП черный




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус HAFF — это компактный корпус для ПК, который предназначен для сборки мощной игровой системы или мини-сервера. Он имеет современный дизайн и выполнен из качественных материалов, таких как сталь и пластик. HAFF оснащен большим количеством мест для вентиляторов, которые обеспечивают отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса и охлаждение компонентов. Вентиляторы можно легко установить на передней панели или на верхней крышке корпуса. HAFF является надежным и функциональным корпусом, который может быть использован для создания мощной игровой системы или мини-сервера. Он идеально подходит для тех, кто хочет собрать компактную, но высокопроизводительную систему.


Теги товара: Нет, Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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