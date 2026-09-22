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Корпус Zalman P10 Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P10 Black

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Корпус Zalman P10 Black - фото 1
Корпус Zalman P10 Black - фото 2
Корпус Zalman P10 Black - фото 3
Корпус Zalman P10 Black - фото 4
Корпус Zalman P10 Black - фото 5
Корпус Zalman P10 Black - фото 6
Корпус Zalman P10 Black - фото 7
Корпус Zalman P10 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 1
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 2
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 3
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 4
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 5
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 6
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 7
  • Корпус Zalman P10 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723142
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x418 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P10 Black

Корпус Zalman в классическом чёрном цвете — элегантная база для стильной и мощной сборки. Он выполнен из прочной стали с элементами пластика и стекла, боковое окно эффектно открывает вид на ваши комплектующие. Несмотря на компактный типоразмер Mini-Tower, внутри достаточно места: видеокарта длиной до 384 мм и процессорный кулер высотой до 173 мм без труда разместятся даже в продвинутых сборках. Предусмотрено нижнее расположение блока питания — для устойчивости и грамотной организации внутри. Корпус уже оснащён одним встроенным вентилятором 120 мм, чтобы обеспечить начальный уровень охлаждения, и оставляет простор для дальнейшего апгрейда через 5 слотов расширения. Внутри предусмотрен один отсек для SSD 2,5" и два для HDD 3,5". Вес корпуса 6,1 кг подчёркивает его добротность и стабильность на любом рабочем месте.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P10 Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x418 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman в классическом чёрном цвете — элегантная база для стильной и мощной сборки. Он выполнен из прочной стали с элементами пластика и стекла, боковое окно эффектно открывает вид на ваши комплектующие. Несмотря на компактный типоразмер Mini-Tower, внутри достаточно места: видеокарта длиной до 384 мм и процессорный кулер высотой до 173 мм без труда разместятся даже в продвинутых сборках. Предусмотрено нижнее расположение блока питания — для устойчивости и грамотной организации внутри. Корпус уже оснащён одним встроенным вентилятором 120 мм, чтобы обеспечить начальный уровень охлаждения, и оставляет простор для дальнейшего апгрейда через 5 слотов расширения. Внутри предусмотрен один отсек для SSD 2,5" и два для HDD 3,5". Вес корпуса 6,1 кг подчёркивает его добротность и стабильность на любом рабочем месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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