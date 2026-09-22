Корпус Zalman P10 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P10 Black
Корпус Zalman в классическом чёрном цвете — элегантная база для стильной и мощной сборки. Он выполнен из прочной стали с элементами пластика и стекла, боковое окно эффектно открывает вид на ваши комплектующие. Несмотря на компактный типоразмер Mini-Tower, внутри достаточно места: видеокарта длиной до 384 мм и процессорный кулер высотой до 173 мм без труда разместятся даже в продвинутых сборках. Предусмотрено нижнее расположение блока питания — для устойчивости и грамотной организации внутри. Корпус уже оснащён одним встроенным вентилятором 120 мм, чтобы обеспечить начальный уровень охлаждения, и оставляет простор для дальнейшего апгрейда через 5 слотов расширения. Внутри предусмотрен один отсек для SSD 2,5" и два для HDD 3,5". Вес корпуса 6,1 кг подчёркивает его добротность и стабильность на любом рабочем месте.
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Теги товара: 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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