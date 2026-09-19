Корпус Zalman R2 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman R2 Black
Корпус ZALMAN R2 предназначен для сборки производительной игровой машины, позволяющей запускать ресурсоемкие видеоигры и приложения. Модель предполагает фиксацию материнской платы в вертикальном положении и располагает 7 слотами для установки всех необходимых плат расширения. Наибольшая длина видеокарты, на которую рассчитан корпус – 350 мм, а устанавливаемая в нем процессорная система охлаждения башенного типа может иметь высоту до 162 мм. Корпус для создания геймерской станции ZALMAN R2 изначально поставляется с одним оконным кулером размером 120 мм со встроенной RGB-подсветкой. Поставляемая без предустановленного блока питания модель может быть оснащена дополнительными вентиляторами, которые повысят эффективность отвода и рассеивания тепла, выделяемого теплонагруженными модулями.
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