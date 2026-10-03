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Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809)

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Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 5
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 6
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 7
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 8
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 9
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 10
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 11
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 12
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 13
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 14
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 15
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 16
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 17
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 18
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 19
Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 5
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 6
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 7
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 8
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 9
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 10
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 11
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 12
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 13
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 14
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 15
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 16
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 17
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 18
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 19
  • Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635352
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x423x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х26
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809)

Корпус MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] сочетает в себе элегантный дизайн, эффективную вентиляцию и множество возможностей для сборки высокопроизводительной системы. Устройство имеет 4 вентилятора диаметром 12 см. Также предусмотрена возможность установки дополнительных кулеров или радиаторов системы охлаждения. У вентиляторов предусмотрена возможность управления скоростью вращения. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, а также имеется место для установки жестких дисков и SSD-накопителей. Пространства внутри хватает для видеокарты длиной до 33 см и кулера процессора высотой до 17 см. Передняя панель корпуса MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] имеет удобные порты, включая USB 3.0 и аудиоинтерфейсы.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x423x388
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] сочетает в себе элегантный дизайн, эффективную вентиляцию и множество возможностей для сборки высокопроизводительной системы. Устройство имеет 4 вентилятора диаметром 12 см. Также предусмотрена возможность установки дополнительных кулеров или радиаторов системы охлаждения. У вентиляторов предусмотрена возможность управления скоростью вращения. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, а также имеется место для установки жестких дисков и SSD-накопителей. Пространства внутри хватает для видеокарты длиной до 33 см и кулера процессора высотой до 17 см. Передняя панель корпуса MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] имеет удобные порты, включая USB 3.0 и аудиоинтерфейсы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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