Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100A (306-7G20A21-809)
Корпус MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] сочетает в себе элегантный дизайн, эффективную вентиляцию и множество возможностей для сборки высокопроизводительной системы. Устройство имеет 4 вентилятора диаметром 12 см. Также предусмотрена возможность установки дополнительных кулеров или радиаторов системы охлаждения. У вентиляторов предусмотрена возможность управления скоростью вращения. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX и Mini-ITX, а также имеется место для установки жестких дисков и SSD-накопителей. Пространства внутри хватает для видеокарты длиной до 33 см и кулера процессора высотой до 17 см. Передняя панель корпуса MSI MAG FORGE M100A [306-7G20A21-809] имеет удобные порты, включая USB 3.0 и аудиоинтерфейсы.
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