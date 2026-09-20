Корпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
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Характеристики
Описание товара Корпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
Стальной черный корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A [F3-A-BK-4F1] предназначен для создания игровых компьютерных систем. Он предлагает стильный и функциональный дизайн с эффективной аэродинамикой охлаждения. Устройство обладает рассеивателями тепла и системой управления 4 вентиляторами, чтобы поддерживать оптимальную температуру работы компонентов. Корпус также может похвастаться грамотной организацией кабельного управления, что облегчает сборку и обслуживание компьютера. Он поддерживает различные виды жестких дисков и SSD, а также имеет достаточно слотов для установки видеокарт и других расширений. В целом, корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A [F3-A-BK-4F1] является подходящим выбором для создания игрового компьютера с хорошей вентиляцией, охлаждением и функциональностью.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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