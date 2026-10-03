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Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS)

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Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625964
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х15
Вес, кг.
3.3

Описание товара Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS)

Корпус EXEGATE — это стильное и компактное решение для сборки компьютера с аккуратным сочетанием функциональности и современного дизайна. Выполненный в классическом черном цвете, корпус изготовлен из качественных материалов: пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. Разработанный в типоразмере Slim-Desktop, корпус идеально подходит для установки на рабочем столе или в условиях ограниченного пространства. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную и компактную систему. Для установки компонентов предусмотрены 4 слота расширения. Корпус оснащен блоком питания мощностью 400 Вт, который надежно размещен в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха. Возможна установка процессорного кулера высотой до 65 мм и видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет использовать разнообразные комплектующие для различных задач. EXEGATE имеет один внутренний отсек для жестких дисков формата 3.5" и один отсек для оптического привода формата 5.25". Все это делает корпус отличным выбором для создания персонального компьютера, отвечающего самым разнообразным потребностям пользователя. Несмотря на богатую функциональность, корпус имеет вес всего 2 кг, что позволяет с легкостью транспортировать его при необходимости.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE — это стильное и компактное решение для сборки компьютера с аккуратным сочетанием функциональности и современного дизайна. Выполненный в классическом черном цвете, корпус изготовлен из качественных материалов: пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. Разработанный в типоразмере Slim-Desktop, корпус идеально подходит для установки на рабочем столе или в условиях ограниченного пространства. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную и компактную систему. Для установки компонентов предусмотрены 4 слота расширения. Корпус оснащен блоком питания мощностью 400 Вт, который надежно размещен в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха. Возможна установка процессорного кулера высотой до 65 мм и видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет использовать разнообразные комплектующие для различных задач. EXEGATE имеет один внутренний отсек для жестких дисков формата 3.5" и один отсек для оптического привода формата 5.25". Все это делает корпус отличным выбором для создания персонального компьютера, отвечающего самым разнообразным потребностям пользователя. Несмотря на богатую функциональность, корпус имеет вес всего 2 кг, что позволяет с легкостью транспортировать его при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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