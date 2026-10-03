Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate MI-207U-M400 черный (EX288782RUS)
Корпус EXEGATE — это стильное и компактное решение для сборки компьютера с аккуратным сочетанием функциональности и современного дизайна. Выполненный в классическом черном цвете, корпус изготовлен из качественных материалов: пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. Разработанный в типоразмере Slim-Desktop, корпус идеально подходит для установки на рабочем столе или в условиях ограниченного пространства. Корпус поддерживает материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную и компактную систему. Для установки компонентов предусмотрены 4 слота расширения. Корпус оснащен блоком питания мощностью 400 Вт, который надежно размещен в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха. Возможна установка процессорного кулера высотой до 65 мм и видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет использовать разнообразные комплектующие для различных задач. EXEGATE имеет один внутренний отсек для жестких дисков формата 3.5" и один отсек для оптического привода формата 5.25". Все это делает корпус отличным выбором для создания персонального компьютера, отвечающего самым разнообразным потребностям пользователя. Несмотря на богатую функциональность, корпус имеет вес всего 2 кг, что позволяет с легкостью транспортировать его при необходимости.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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