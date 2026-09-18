Top.Mail.Ru
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223249
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x398x438.7
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)

Корпус Thermaltake Versa H18, выполненный в черном цвете, имеет малые габариты и минималистичный дизайн, обладает высоким потенциалом для построения производительной домашней станции или рабочей машины на основе материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Модель типоразмера Micro tower предусматривает установку блока питания ATX, видеокарты длиной до 350 мм. Его предустановленная система охлаждения состоит из эффективного кулера размером 120 мм. Систему отвода тепла можно дополнить в соответствии с особенностями системного блока. Особенностью внешнего вида малогабаритного корпуса системного блока Thermaltake Versa H18 является наличие в боковой панели окна из прозрачного оргстекла, открывающего хороший обзор на работающие компоненты системы. На фронтальной панели корпуса находятся разъемы USB 3.0 x1 и USB 2.0 x2, аудиоразъемы для наушников и микрофона 3.5 mm, кнопка включения.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x398x438.7
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Versa H18, выполненный в черном цвете, имеет малые габариты и минималистичный дизайн, обладает высоким потенциалом для построения производительной домашней станции или рабочей машины на основе материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX. Модель типоразмера Micro tower предусматривает установку блока питания ATX, видеокарты длиной до 350 мм. Его предустановленная система охлаждения состоит из эффективного кулера размером 120 мм. Систему отвода тепла можно дополнить в соответствии с особенностями системного блока. Особенностью внешнего вида малогабаритного корпуса системного блока Thermaltake Versa H18 является наличие в боковой панели окна из прозрачного оргстекла, открывающего хороший обзор на работающие компоненты системы. На фронтальной панели корпуса находятся разъемы USB 3.0 x1 и USB 2.0 x2, аудиоразъемы для наушников и микрофона 3.5 mm, кнопка включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake Versa H18 (CA-1J4-00S1WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...