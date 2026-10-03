Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00)
Корпус Thermaltake Divider 170 TG ARGB идет в комплекте с 2 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Вы можете управлять ей с помощью кнопки на корпусе и разного ПО, создавать свои сценарии освещения и синхронной работы с материнской платой и другими компонентами. Корпус привлекает внимание стильным дизайном металлической сетки и стеклянной боковой стенки для обзора. Thermaltake Divider 170 TG ARGB позволяет работать с разными платами и видеокартой длиной 35 см. Вы можете устанавливать дополнительные модули в 4 горизонтальных слота, использовать одновременно 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Пространство допускает установку 6 кулеров или водяного охлаждения с радиатором 28 см. Верхняя панель ввода-вывода оснащена разными USB-портами, разъемами для наушников и микрофона, кнопкой управления подсветкой.
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