Корпус MSI MAG Forge 100R
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Forge 100R
Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] имеет футуристичный дизайн, главной особенностью которого является эффектный внешний вид лицевой панели. 2 фронтальных вентилятора украшены многоцветной подсветкой. Присутствие перфорации увеличивает эффективность отвода тепла. Боковое окно позволяет визуально контролировать работу некоторых компонентов системы. Корпус базируется на крупных ножках необычной формы, приподнимающих и без того крупное устройство. Высота модели составляет впечатляющие 564 мм. Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на сборку высокопроизводительного компьютера, в том числе – игрового. Возможно использование видеокарт с длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 160 мм. Блок питания (его длина не должна превышать 200 мм) в комплект не входит. Фактически вы сможете выбрать почти любой источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки устройства включены документация, контроллер ARGB и набор крепежа. Цвет корпуса – черный.
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