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Корпус MSI MAG Forge 100R купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG Forge 100R

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Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 3
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Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 5
Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 6
Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 1
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 2
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 3
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 4
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 5
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 6
  • Корпус MSI MAG Forge 100R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
5 170 руб.  8 130 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MSI MAG Forge 100R
5 170 руб. -36%
8 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус MSI MAG Forge 100R

Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] имеет футуристичный дизайн, главной особенностью которого является эффектный внешний вид лицевой панели. 2 фронтальных вентилятора украшены многоцветной подсветкой. Присутствие перфорации увеличивает эффективность отвода тепла. Боковое окно позволяет визуально контролировать работу некоторых компонентов системы. Корпус базируется на крупных ножках необычной формы, приподнимающих и без того крупное устройство. Высота модели составляет впечатляющие 564 мм. Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на сборку высокопроизводительного компьютера, в том числе – игрового. Возможно использование видеокарт с длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 160 мм. Блок питания (его длина не должна превышать 200 мм) в комплект не входит. Фактически вы сможете выбрать почти любой источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки устройства включены документация, контроллер ARGB и набор крепежа. Цвет корпуса – черный.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Forge 100R




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] имеет футуристичный дизайн, главной особенностью которого является эффектный внешний вид лицевой панели. 2 фронтальных вентилятора украшены многоцветной подсветкой. Присутствие перфорации увеличивает эффективность отвода тепла. Боковое окно позволяет визуально контролировать работу некоторых компонентов системы. Корпус базируется на крупных ножках необычной формы, приподнимающих и без того крупное устройство. Высота модели составляет впечатляющие 564 мм. Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на сборку высокопроизводительного компьютера, в том числе – игрового. Возможно использование видеокарт с длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 160 мм. Блок питания (его длина не должна превышать 200 мм) в комплект не входит. Фактически вы сможете выбрать почти любой источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки устройства включены документация, контроллер ARGB и набор крепежа. Цвет корпуса – черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG Forge 100R - стоимость товара 5170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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