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Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK

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Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613097
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK

Продукты серии MAG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE 112R, ATX, BLACK




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
Продукты серии MAG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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