Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный
Продемонстрируйте свою систему во всей красе в этом корпусе без стойки. CG530 отличается конструкцией без передней стойки, а также оснащен боковой панелью из закаленного стекла и стеклянной фронтальной панелью, за счет чего открывается полный вид на все компоненты, а система становится настоящим произведением искусства. Благодаря широкому каркасу с продуманной двухкамерной конструкцией этот корпус обеспечивает превосходную совместимость и оптимальную продуваемость. Для блока питания и жестких дисков предусмотрены отдельные воздуховоды, а за счет поддержки материнских плат с задним расположением разъемов внутреннее пространство остается безупречно чистым и аккуратным.
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Теги товара: Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Со стеклянной боковой панелью
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