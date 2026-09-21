Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG580 (R-CG580-BKNDA0-G-1) черный
Корпус Deepcool — это современное и стильное решение для сборки персонального компьютера в форм-факторе Midi-Tower. Этот корпус, выполненный в черном цвете, сочетает в себе прочность и эстетически приятный дизайн благодаря использованию качественных материалов, таких как пластик, сталь и стекло. С весом в 7,9 кг, корпус обеспечивает достаточную устойчивость и надежность при установке комплектующих. Внутри корпуса уже предустановлены три вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Deepcool предлагает поддержку широкого спектра материнских плат: mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых разных конфигураций компьютеров. Для удобства пользователей, предпочитающих большие и мощные системы охлаждения, корпус поддерживает процессорные кулеры высотой до 176 мм. Максимальная длина видеокарты до 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные и современные видеокарты, удовлетворяющие потребности геймеров и профессиональных пользователей. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует лучшему охлаждению и более аккуратной организации внутри корпуса. Корпус оснащен семью слотами расширения и двумя внутренними отсеками 3.5 дюйма, что обеспечивает удобство в настройке и модернизации системы. Стильное окно на боковой стенке из закаленного стекла позволит демонстрировать работу внутренних компонентов вашей системы. Стоит отметить, что в этом корпусе отсутствует встроенный кард-ридер, что может быть важным для некоторых пользователей. В целом, Deepcool создал надежный и функциональный корпус, который отвечает современным требованиям к производительности и дизайну.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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